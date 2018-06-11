На Кубани сняли ограничение движения на дорогах к морю

На федеральных дорогах Краснодарского края, которые ведут к морю, до конца туристического сезона снимут ограничения движения

В преддверии чемпионата мира трассы, ведущие к курортам Черного и Азовского морей, перешли штатный режим работы, он будет действовать до сентября, сообщили в пресс‐службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Однако схема движения не изменится на четырех участках дорог: А146 Краснодар — Верхнебаканский, А147 Джубга — Сочи, А149 Адлер — Красная Поляна, А290 Новороссийск — Керчь.

В случае крайней необходимости и только по ночам — с 22:00 до 6:00 — возможно проведение работ, требующих временного ограничения проезда, например, реверсивного движения. В компании отметили, что протяженность таких участков и время ввода ограничений сократят до минимума.