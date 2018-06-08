Свидетели Иеговы пожаловались в СПЧ на преследования
Представители организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) направили в Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) письмо, в котором пожаловались на преследования
Обращение направили жены представителей организации, чьи мужья сейчас под арестом. Всего в СИЗО находится 17 человек. В письме женщины указали, что под предлогом борьбы с экстремизмом многим из них, в том числе детям, правоохранители угрожали оружием.
«Правоохранительные органы пытаются заставить нас жить в страхе, ожидая ареста лишь за свою веру», — говорится в обращении, которое цитирует «Новая газета».
Свидетели Иеговы отметили, что против них организовали травлю и преследования. По их словам, нарушаются права на свободу, личную неприкосновенность и вероисповедание.
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность Управленческого центра свидетелей Иеговы в России и запретил его работу. В мае этого же года Минюст ликвидировал все 45 общин свидетелей Иеговы на Кубани.
Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу от 395 российских общин свидетелей Иеговы.
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