Свидетели Иеговы пожаловались в СПЧ на преследования

Представители организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) направили в Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) письмо, в котором пожаловались на преследования

Обращение направили жены представителей организации, чьи мужья сейчас под арестом. Всего в СИЗО находится 17 человек. В письме женщины указали, что под предлогом борьбы с экстремизмом многим из них, в том числе детям, правоохранители угрожали оружием.

«Правоохранительные органы пытаются заставить нас жить в страхе, ожидая ареста лишь за свою веру», — говорится в обращении, которое цитирует «Новая газета».

Свидетели Иеговы отметили, что против них организовали травлю и преследования. По их словам, нарушаются права на свободу, личную неприкосновенность и вероисповедание.