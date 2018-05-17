Трамп поручил подготовить план санкций против России из-за нарушения ракетного договора

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео разработать план новых санкций в отношении России

Основанием для таких мер стало якобы несоблюдение положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в Белом доме со ссылкой на соответствующее распоряжение американского президента.

Отмечается, что в качестве санкций может быть предложено аннулирование виз некоторых российских политиков, а также блокировка или запрет всех транзакций, связанных с активами и собственностью этих граждан, если они находятся на американской территории.

В марте официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге обвинила Россию в нарушении международных договоров, в частности ДРСМД. Такое заявление было сделано после того, того как президент России Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием представил новейшие типы вооружений, сообщает RT.