Трамп поручил подготовить план санкций против России из-за нарушения ракетного договора

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Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео разработать план новых санкций в отношении России

Основанием для таких мер стало якобы несоблюдение положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в Белом доме со ссылкой на соответствующее распоряжение американского президента.

Отмечается, что в качестве санкций может быть предложено аннулирование виз некоторых российских политиков, а также блокировка или запрет всех транзакций, связанных с активами и собственностью этих граждан, если они находятся на американской территории.

В марте официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге обвинила Россию в нарушении международных договоров, в частности ДРСМД. Такое заявление было сделано после того, того как президент России Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием представил новейшие типы вооружений, сообщает RT.

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Как сообщали Юга.ру, Минфин США 6 апреля расширил санкционный список против России. Под санкции Минфина США попали 38 человек и 15 компаний, среди которых оказались предприниматель Сулейман Керимов, бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что правительство России поддержит компании, которые подпали под новые американские санкции.

Руководители фракций и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.

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