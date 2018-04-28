В Сочи в апреле на берег выбросились десять дельфинов

За десять дней апреля на побережье Большого Сочи выбросились десять дельфинов

Она рассказала, что при нахождении мертвого дельфина, его необходимо его измерить, сфотографировать и определить пол животного для сбора информации.

«Были выбросы, в том числе выбрасывались и живые животные. За десять дней в апреле были обнаружены на берегу десять дельфинов. Об этих фактах нам сообщили местные жители», — отметила Денисенко.

Об этом сообщила порталу Юга.ру научный руководитель центра спасения китообразных Черного моря «Дельфа», доцент кафедры микробиологии МВА имени Скрябина, член совета по морским млекопитающим Татьяна Денисенко.

По словам Денисенко, в 2017 году на Черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму были официально зарегистрированы более 400 выбросов дельфинов.

Как сообщали Юга.ру, 29 апреля в Сочи стартуют первые учебные курсы для волонтеров по оказанию помощи дельфинам. Пройти курс по оказанию помощи млекопитающим смогут все желающие. Аналогичные занятия пройдут в Москве для студентов медико-биологических и ветеринарных учебных заведений, которые приедут в центр «Дельфа» на летнюю практику.

В прошлом году на Черноморском побережье Краснодарского края произошла массовая гибель дельфинов. За четыре месяца обнаружили 167 мертвых млекопитающих.

В декабре 2017 года прокуратура назвала причину массовой гибели дельфинов на Кубани — вирусная инфекция, обусловленная отеком легких, и паразиты. Также дельфины часто гибнут близ берегов из-за того, что запутываются в рыболовных сетях — так они задыхаются и тонут.