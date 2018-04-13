В Краснодаре в районе улицы Тургенева проведут ямочный ремонт дорог

В Краснодаре устранят повреждения дорог, на которые возросла нагрузка во время ремонта улицы Тургенева

«Прежде всего, ямочный ремонт предстоит провести на улицах, по которым осуществляется подвоз стройматериалов для работ на улице Тургенева. Также отремонтируют те дороги, на которые были перенаправлены транспортные потоки после закрытия проезда по участку улицы Тургенева для проведения капитального ремонта», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По его словам, в первую очередь ямочный ремонт проведут на улицах Воровского, Котовского и Гагарина, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.