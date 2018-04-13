В Краснодаре в районе улицы Тургенева проведут ямочный ремонт дорог
В Краснодаре устранят повреждения дорог, на которые возросла нагрузка во время ремонта улицы Тургенева
«Прежде всего, ямочный ремонт предстоит провести на улицах, по которым осуществляется подвоз стройматериалов для работ на улице Тургенева. Также отремонтируют те дороги, на которые были перенаправлены транспортные потоки после закрытия проезда по участку улицы Тургенева для проведения капитального ремонта», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
По его словам, в первую очередь ямочный ремонт проведут на улицах Воровского, Котовского и Гагарина, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Первышов в августе 2017 года рассказал, в чем сложность ремонта улицы Тургенева.
«На улице Тургенева 75% работ — это инженерные коммуникации, и только 25% — дорожные работы. Работы будут переходящими в течение двух лет, такое заключение дала экспертиза. Тургенева мы не можем на два года закрывать, нашли техническое решение, как задействовать реверсивное движение», — рассказал мэр.
Ремонт улицы Тургенева начался 9 октября 2017 года. Мэрия Краснодара 10 апреля пообещала отремонтировать дороги — дублеры Тургенева. В Краснодаре 11 апреля на улице Тургенева приступили к отсыпке тротуаров.
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