В Краснодаре начался ремонт на 34 участках дорог

В Краснодаре начался ремонт более чем половины участков улично-дорожной сети в рамках федерального проекта в 2018 году

Сейчас обновляют дорожное полотно и тротуары на 34 улицах, среди них путепровод на улице Тихорецкой и шесть дорог в пригородных населенных пунктах: улицы Первомайская и Малолагерная в станице Старокорсунской, улица Богатырская в поселке Новознаменском, улицы Учительская, Ивовая и Путеводная в поселке Индустриальном.

В городе пять подрядных организаций занимаются ремонтом более чем 38 км участков дорог. Там меняют верхний слой асфальтобетонного покрытия, люки, бордюры, ремонтируют и асфальтируют тротуары и съезды, устанавливают дорожные знаки и наносят разметку.

С учетом опыта прошлого года к ремонту приступили как можно раньше, отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. Он добавил, что подрядчикам помогают решать возникающие вопросы, чтобы использовать благоприятные погодные условия и завершить основную часть работ к началу осени, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году в Краснодаре планируется починить более 80 км дорог. На реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Краснодару выделили 1,9 млрд рублей, из которых 987 млн — федеральные деньги, 889 млн — краевые и 98 млн — средства городского бюджета.

На сайте администрации Краснодара опубликован график проведения ремонтных работ на 63 участках города в 2018 году.