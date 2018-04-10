Мэрия Краснодара обещала отремонтировать дороги-дублеры Тургенева

Директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал о грядущем ремонте улиц, дублирующих Тургенева

«Определенные улицы заложены в объемах у подрядчика. Думаю, в апреле выйдем на ремонт улиц Воровского, Котовского, Гагарина и другие улицы», — сказал Архипов.

В эфире телеканала «Кубань 24» Архипов рассказал, что специалисты проводят постоянные обследования прилегающих и дублирующих улиц.

Как сообщали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Первышов в августе 2017 года рассказал, в чем сложность ремонта улицы Тургенева.

«На улице Тургенева 75% работ — это инженерные коммуникации, и только 25% — дорожные работы. Работы будут переходящими в течение двух лет, такое заключение дала экспертиза. Тургенева мы не можем на два года закрывать, нашли техническое решение, как задействовать реверсивное движение», — рассказал мэр.

Ремонт улицы Тургенева начался 9 октября 2017 года.