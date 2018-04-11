В Краснодаре на улице Тургенева приступили к отсыпке тротуаров

В Краснодаре на участке улицы Тургенева от Северной до Бабушкина начали отсыпку тротуаров

Рабочие практически завершили устройство земельного полотна для укладки нижних слоев дороги.

«На улице Тургенева на участке от Северной до Бабушкина практически завершено уплотнение грунта перед устройством основания дороги, в том числе от Артиллерийской до Бабушкина. Там была затруднена работа техники из-за влаги в грунте. На участке от Северной до Артиллерийской ведут работы по отсыпке тротуаров, установке столбов для монтажа нового забора», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Для укладки нижних слоев дороги на улице Тургенева завезли около 1 тыс. куб. метров гравия, около 1 тыс. куб. метров песка. Параллельно продолжаются работы по врезке частных домов на улице Тургенева к построенным канализационным сетям, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.