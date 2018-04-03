В Сочи начали расчистку завалов в доме после пожара

В Сочи 3 апреля начали расчистку завалов в доме после пожара на улице Пятигорской

Об этом сообщил глава Хостинского района Игорь Яшнов.

«Параллельно начали вычищать крышу, кровлю, горелые остатки и все остальное, то есть уже работают самосвалы, для того, чтобы привести все в порядок», — сказал он.

По словам Яшнова, в доме выгорели два верхних этажа, остальные квартиры пострадали от воды во время тушения пожара.

«Повреждены стекла, оконные проемы, где-то мебель. Чем ниже этаж, тем меньше повреждений», — пояснил глава района.

Он отметил, что администрация со службами работает по оценке каждой квартиры, которая пострадала, специалисты проводят фотофиксацию. Завершают повторную перепись жильцов.

«Сейчас в пункте временного размещения ЖК "Лесное" находятся 22 человека, в том числе четыре ребенка. Они получают горячее питание», — добавил Яшнов.