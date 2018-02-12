ЦИК просит кубанский избирком узнать, связано ли задержание координатора «Голоса» Канкии с выборами

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросила избирательную комиссию Краснодарского края выяснить, связаны ли задержание и арест координатора местного отделения движения «Голос» Давида Канкии с его деятельностью на выборах

«Официально запросите информацию, касается в какой-то мере это нас или это совсем по какому-то другому поводу (...) Если это как-то связано с выборами, значит, мы будем как-то действовать», — сказала Памфилова, обращаясь по видеосвязи к председателю избирательной комиссии Краснодарского края Алексею Черненко, передает ТАСС .

Как сообщали Юга.ру, Давида Канкию задержали в Краснодаре возле его дома утром 9 февраля. Его встретили сотрудники уголовного розыска и заявили, что он подозревается «в каком-то преступлении».

Его обвинили в неповиновении сотрудникам полиции и арестовали на 5 суток. При этом сам Канкия утверждает, что никакого сопротивления с его стороны не было.

Канкия является одним из организаторов независимого штаба наблюдения и готовит общественных наблюдателей на выборы президента России, которые пройдут 18 марта.