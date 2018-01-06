Полиция не нашла доказательств поджога на Театральном спуске в Ростове
Правоохранители исключили версию поджога на Театральном спуске в центре Ростова-на-Дону, где в августе 2017 года произошел крупный пожар
«Объективных данных, подтверждающих умышленное уничтожение имущества, в результате пожара не установлено. Расследование уголовного дела продолжается», — цитирует источника в ГУ МВД по региону РИА Новости.
В ведомстве добавили, что отрабатываются различные версии произошедшего. Сейчас список пострадавших от пожара, по данным регионального главка, увеличился до 730 человек, из которых 130 пострадавших — дети до 14 лет. В качестве потерпевших признано и допрошено 506 человек.
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Как сообщали Юга.ру, крупный пожар произошел в центре Ростова 21 августа — он начался в частном доме на Нижегородской улице и распространился на территории 10 тыс. кв. м, уничтожив более 100 домов. Один человек погиб, несколько десятков пострадали.
В августе занимавший на тот момент пост главы регионального МЧС Валерий Синьков заявил, что основной версией крупного пожара считают занесение постороннего источника зажигания. Основной эту версию называл и губернатор Дона Василий Голубев. Версию с поджогом не исключил и глава МЧС Владимир Пучков во время разговора с Владимиром Путиным.
Полиция после пожара возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).
Местные жители неоднократно заявили о возможном поджоге из-за того, что они отказывались продавать землю компании, которая неподалеку строит многоэтажный жилой комплекс.
Напомним, губернатор Голубев предложил создать на месте пожара рекреационную зону. Он также обещал, что многоэтажки на этом месте строиться не будут.
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