Полиция не нашла доказательств поджога на Театральном спуске в Ростове

Правоохранители исключили версию поджога на Театральном спуске в центре Ростова-на-Дону, где в августе 2017 года произошел крупный пожар

В ведомстве добавили, что отрабатываются различные версии произошедшего. Сейчас список пострадавших от пожара, по данным регионального главка, увеличился до 730 человек, из которых 130 пострадавших — дети до 14 лет. В качестве потерпевших признано и допрошено 506 человек.

«Объективных данных, подтверждающих умышленное уничтожение имущества, в результате пожара не установлено. Расследование уголовного дела продолжается», — цитирует источника в ГУ МВД по региону РИА Новости .

Как сообщали Юга.ру, крупный пожар произошел в центре Ростова 21 августа — он начался в частном доме на Нижегородской улице и распространился на территории 10 тыс. кв. м, уничтожив более 100 домов. Один человек погиб, несколько десятков пострадали.

В августе занимавший на тот момент пост главы регионального МЧС Валерий Синьков заявил, что основной версией крупного пожара считают занесение постороннего источника зажигания. Основной эту версию называл и губернатор Дона Василий Голубев. Версию с поджогом не исключил и глава МЧС Владимир Пучков во время разговора с Владимиром Путиным.

Полиция после пожара возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).