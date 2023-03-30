Сайт парка «Краснодар» не выдержал нагрузки в день открытия Японского сада

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

Он не работает уже несколько часов

Сайт парка «Краснодар» перестал работать в день открытия Японского сада. Там необходимо зарегистрироваться, чтобы получить QR-код для посещения новой локации.

Отметим, входные билеты в японский сад закончились еще утром. В пресс-службе парка сообщили, что 30 и 31 марта посетить Японский сад можно будет в порядке живой очереди.

Как писали Юга.ру, Японский сад в парке «Краснодар» открылся утром 30 марта. Чтобы посетить локацию, нужно заполнить специальную форму и получить бесплатный билет (QR-код). 

Единовременно в парке могут находиться до 200 человек. С 7:00 до 9:00 посетить Японский сад можно без QR-кода.

Интернет парк «Краснодар»

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