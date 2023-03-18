«Японский сад» в Краснодаре откроется 20 марта

Об этом рассказал девелопер Александр Кравченко

Обновлено 20 марта в 9:45. Юга.ру утром 20 марта отправились к входу в «Японский сад» и узнали, ждать ли открытия. Подробности с места читайте здесь.

В парке «Краснодар» 20 марта откроется «Японский сад». Об этом сообщил Александр Кравченко в телеграме.

«100% он открывается в понедельник. Будет официальное открытие и я рекомендую всем посетить», — сказал девелопер.