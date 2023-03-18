«Японский сад» в Краснодаре откроется 20 марта

Краснодарский край

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  • «Японский сад» в парке «Краснодар» © Фото Влады Мандрыка
    «Японский сад» в парке «Краснодар» © Фото Влады Мандрыка

Об этом рассказал девелопер Александр Кравченко

Обновлено 20 марта в 9:45. Юга.ру утром 20 марта отправились к входу в «Японский сад» и узнали, ждать ли открытия. Подробности с места читайте здесь.

В парке «Краснодар» 20 марта откроется «Японский сад». Об этом сообщил Александр Кравченко в телеграме.

«100% он открывается в понедельник. Будет официальное открытие и я рекомендую всем посетить», — сказал девелопер. 

Напомним, это будет самый большой Японский сад за пределами страны восходящего солнца. Строить его начали в 2021 году на месте футбольных полей. Там будет несколько водных объектов и ресторан.

Также в парке началось строительство новой очереди. Она будет называться «Парк облаков». Её возведут на 27-метровой высоте.

Краснодар парк «Краснодар»

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