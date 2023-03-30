Японский сад открылся. Новую локацию парка «Краснодар» можно посетить по записи

На сайте парка «Краснодар» появилась форма , с помощью которой можно взять бесплатный билет (QR-код) в Японский сад. Редактор Юга.ру утром 30 марта уже посетил локацию и делится видео, фотографиями и своими эмоциями.

«Площадь сада — 7,5 гектаров, протяженность пешеходных троп — 3591 метр. В саду высажено 6700 деревьев, 5900 кустарников и 280 000 цветов», — указано на сайте.

Единовременно в парке могут находиться до 200 человек. С 7:00 до 9:00 посетить Японский сад можно без QR-кода.

До 9:00 30 марта краснодарцы разобрали билеты для посещения Японского сада в первое «окошко». Самое позднее время также уже недоступно.