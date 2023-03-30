Японский сад открылся. Новую локацию парка «Краснодар» можно посетить по записи

Краснодарский край

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  • Японский сад в Краснодаре © Фото Андрея Малёваного
    Японский сад в Краснодаре © Фото Андрея Малёваного

В парке «Краснодар» 30 марта открылся Японский сад

На сайте парка «Краснодар» появилась форма, с помощью которой можно взять бесплатный билет (QR-код) в Японский сад. Редактор Юга.ру утром 30 марта уже посетил локацию и делится видео, фотографиями и своими эмоциями.

  • Открытие Японского сада © Фото Андрея Малёваного
    Открытие Японского сада © Фото Андрея Малёваного
  • Японский сад в Краснодаре © Фото Андрея Малёваного
    Японский сад в Краснодаре © Фото Андрея Малёваного
  • Японский сад © фото Андрея Малеваного
    Японский сад © фото Андрея Малеваного
  • Японский сад © фото Андрея Малеваного
    Японский сад © фото Андрея Малеваного

«Площадь сада — 7,5 гектаров, протяженность пешеходных троп — 3591 метр. В саду высажено 6700 деревьев, 5900 кустарников и 280 000 цветов», — указано на сайте.

Единовременно в парке могут находиться до 200 человек. С 7:00 до 9:00 посетить Японский сад можно без QR-кода.

До 9:00 30 марта краснодарцы разобрали билеты для посещения Японского сада в первое «окошко». Самое позднее время также уже недоступно.

Обновлено в 10:07. К 10:00 билетов для посещения Японского сада 30 марта нет в доступе.

Ранее Юга.ру писали, что в сети появилось видео Японского сада с воздуха. Посмотреть его можно здесь.

Краснодар парк «Краснодар» Парки Сергей Галицкий

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