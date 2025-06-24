В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Гунда». Документалку о жизни свиньи снял Виктор Косаковский, а спродюсировал Хоакин Феникс
В краснодарском кинотеатре 25 июня пройдет спецпоказ черно-белого документального фильма «Гунда» (6+)
Критик Кира Кац анонсировала на 25 июня показ документального фильма «Гунда». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».
Зрителям покажут два года жизни обычной норвежской свиньи. Фильм в 2020 году снял российский режиссер Виктор Косаковский. Продюсером черно-белой картины выступил Хоакин Феникс, известный как зоозащитник.
В Краснодаре показывают фильм «Как приручить дракона»:
«Гунда» — медитативное, невероятно красивое документальное кино, наблюдающее за жителями небольшой фермы. В фильме нет титров, закадрового голоса или музыки: зрителям лишь нужно смотреть его и позволить себе чувствовать», — рассказали организаторы.
После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Кинопоказ пройдет 25 июня в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
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