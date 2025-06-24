В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Гунда». Документалку о жизни свиньи снял Виктор Косаковский, а спродюсировал Хоакин Феникс

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Гунда» © Скриншот видео с Rutube-канала «CINEMA»
    Кадр из трейлера к фильму «Гунда» © Скриншот видео с Rutube-канала «CINEMA»

В краснодарском кинотеатре 25 июня пройдет спецпоказ черно-белого документального фильма «Гунда» (6+)

Критик Кира Кац анонсировала на 25 июня показ документального фильма «Гунда». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Зрителям покажут два года жизни обычной норвежской свиньи. Фильм в 2020 году снял российский режиссер Виктор Косаковский. Продюсером черно-белой картины выступил Хоакин Феникс, известный как зоозащитник.

В Краснодаре показывают фильм «Как приручить дракона»:

«Гунда» — медитативное, невероятно красивое документальное кино, наблюдающее за жителями небольшой фермы. В фильме нет титров, закадрового голоса или музыки: зрителям лишь нужно смотреть его и позволить себе чувствовать», — рассказали организаторы.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Кинопоказ пройдет 25 июня в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре 27 июня покажут и обсудят хоррор «Одни из нас». Это полнометражный дебют Дестри Эллин Спилберг — дочери Стивена Спилберга.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар События

Новости

Живопись, графика, текстиль. В Краснодаре пройдет выставка «О чем говорят леса?»
В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Гунда». Документалку о жизни свиньи снял Виктор Косаковский, а спродюсировал Хоакин Феникс
В Краснодаре пройдут выставка и лекции, посвященные мозаичным панно
В Краснодарском крае при реконструкции Троицкого водопровода похитили 463 млн рублей
В краснодарском книжном пройдет лекция о трансфуризме. Сидячих мест уже нет, но можно послушать выступление стоя
Власти Ставропольского края хотят запустить экскурсии по ветроэлектростанциям

Лента новостей

Море в мазуте, туристы — в горах
20 июня, 10:00
Море в мазуте, туристы — в горах
Как экологическая катастрофа изменила отдых в Краснодарском крае
Кешбэк за кота, еду и заправку
Вчера, 08:30 Реклама
Кешбэк за кота, еду и заправку
Сколько денег я верну за месяц с картой ВТБ?
«Город должен быть для людей, а не для машин»
22 июня, 14:10
«Город должен быть для людей, а не для машин»
Жители Краснодара создали петицию с просьбой сделать улицу Красную пешеходной

Реклама на сайте