В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Гунда». Документалку о жизни свиньи снял Виктор Косаковский, а спродюсировал Хоакин Феникс

Зрителям покажут два года жизни обычной норвежской свиньи. Фильм в 2020 году снял российский режиссер Виктор Косаковский. Продюсером черно-белой картины выступил Хоакин Феникс, известный как зоозащитник.

Критик Кира Кац анонсировала на 25 июня показ документального фильма «Гунда». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

«Гунда» — медитативное, невероятно красивое документальное кино, наблюдающее за жителями небольшой фермы. В фильме нет титров, закадрового голоса или музыки: зрителям лишь нужно смотреть его и позволить себе чувствовать», — рассказали организаторы.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Кинопоказ пройдет 25 июня в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.