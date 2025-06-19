В Краснодаре показывают фильм «Как приручить дракона». Узнали кодовое название

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Как приручить дракона» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все комедии»
    Кадр из трейлера к фильму «Как приручить дракона» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все комедии»

В краснодарских кинотеатрах показывают фильм «Как приручить дракона» с реальными актерами (6+)

Сеть кинотеатров «Монитор» с 19 июня показывает фильм «Как приручить дракона». Ленту демонстрируют в формате 2D под названием «Задача по зубам».

«Как приручить… здоровье! Главное — зубы как у дракона!» — говорится в описании фильма.

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Ленту снял режиссер Дин ДеБлуа. Он был одним из постановщиков трех полнометражных мультфильмов «Как приручить дракона» и именно ему принадлежит идея создать игровой ремейк с реальными актерами. Лента покажет начало истории, в том числе первую встречу Иккинга и Беззубика.

Из-за формата зрителей ждут некоторые изменения в сюжете, однако многие сцены будут повторять мультфильмы. Образ Стоика Обширного воплотил Джерард Батлер. Роли Иккинга и Астрид исполнили Мэйсон Темз и Нико Паркер соответственно.

В мировой прокат фильм вышел 13 июня и за дебютный уикенд заработала 83 млн долларов в домашнем прокате. На сайте рецензий Rotten Tomatoes рейтинг картины составил 79% по итогам 80 отзывов.

Премьера сиквела назначена на 2027 год. Кроме того, у адаптации могут появиться спин-оффы.

Как писали Юга.ру, в краснодарских кинотеатрах показывают фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» под названием «Запомни этот вечер».

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