Эксперты признали Авито лучшей онлайн-платформой для продажи автомобильных товаров

Кроме того, в первый день работы международной выставки члены жюри вручили награду руководителю бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в Авито Алексею Головину.

«Запчасти входят в тройку самых востребованных товарных категорий на Авито, каждый третий автолюбитель России использует платформу для поиска и покупки запчастей. Сегодня платформа предлагает более 75 млн товаров для транспорта, а также технологические цифровые решения, которые помогают сделать правильный выбор и безопасно приобрести или продать автокомпоненты. В прошлом году мы запустили «Гараж» с умным подборщиком запчастей для конкретного автомобиля: сервис автоматически показывает только подходящие определенной марке, модели и поколению авто варианты. Авито Доставка позволяет безопасно получить и отправить заказ по всей России», — рассказал Алексей Головин на церемонии награждения.

В 2024 году на выставке MIMS Automobility Moscow Авито подписал соглашения о сотрудничестве с дочерней компанией группы «АвтоВАЗ» LADA Цифра и официальными представителями брендов LYNXauto и METEOR. В рамках совместной работы фирмы договорились подтверждать наличие у них гарантии на автокомпоненты.

Сегодня гарантию на запчасти на Авито имеют больше 4,3 млн товаров для легковых авто, а партнерами стали свыше 100 компаний. К концу 2025 года количество изделий с гарантией увеличится в три раза.