Продавцы Авито могут подключить услугу «Только для селлеров» от Сбера и переводить выручку без комиссии
Теперь продавцы Авито могут переводить выручку на счета физических лиц без комиссии
Авито предлагает своим предпринимателям подключить пакет услуг «Только для селлеров» от Сбера. Продавцы смогут переводить выручку на счета физлиц без комиссии.
Первые десять финансовых операций юрлицам будут бесплатными независимо от банка-получателя. Все последующие перечисления внутри Сбера будут также без комиссии. Стоимости отправки средств на счета компаний и ИП в другие банки составит 100 рублей.
«Авито и Сбер — стратегические партнеры, которых связывают долгие отношения и успешные совместные проекты. Мы постоянно находимся в поиске лучших решений для наших пользователей и стремимся предоставить удобные инструменты для развития предпринимательства. Наши совместные продукты ускоряют рост, открывают новые возможности для бизнеса и делают короче путь к успеху для всех селлеров Авито», — рассказал директор по стратегическим партнерствам Авито Александр Самсонов.
Россияне смогут стать акционерами Авито:
Пакет услуг «Только для селлеров» включает бизнес-карту с бесплатными СМС-уведомлениями. Также продавцы получают свободный доступ к сервисам партнеров Сбера: юридическая поддержка, электронный документооборот, отчетность в госорганы, бухгалтерия ИП с патентной или упрощенной системой «Доходы», чат-бот, оплата товаров и топлива в кредит по ставке 3,3%, настройка рекламы по шаблонам и инструменты для роста конверсии на сайте.
«Авито быстро набирает популярность, и мы решили поддержать его продавцов. Предложили выгодные бонусы при продажах на площадке и бесплатный доступ к услугам партнеров Сбера. К тому же с нашим пакетом услуг «Только для селлеров» пользователи получат статус верифицированного продавца, что повысит доверие к их товарам и укрепит репутацию Авито как надежной площадки», — объяснил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбера Алексей Шашкин.
Чтобы подключить услугу «Только для селлеров», нужен статус юридического лица или ИП и счет в СберБизнесе. После проверки продавец получит отметку «Документы проверены». По данным исследований Авито, товары с таким знаком просматривают на 20% чаще.
При подключении пакета новые продавцы, чьи ежемесячные траты не превышают 1000 рублей за последние полгода, получат 8000 бонусов на продвижение своих товаров на Авито.
«Мы — не маркетплейс товаров, а сервис размещения объявлений, предоставляющий большой спектр услуг и сервисов, который закрывает сразу множество потребностей, где человек сразу и продавец, и покупатель, и заказчик услуг. И благодаря этой особенности мы стали колыбелью микропредпринимательства. В прошлом году на Авито зашли больше 200 000 новых субъектов микробизнеса. Мы стремимся предоставить нашим профессиональным продавцам максимум удобных инструментов для масштабирования. Партнерство со Сбером — это еще один шаг к тому, чтобы сделать продажи на Авито ещё более выгодными для наших пользователей», — рассказал коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли.
Как писали Юга.ру, Авито запустил публикацию объявлений о продаже авто по госномеру.