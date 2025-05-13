Продавцы Авито могут подключить услугу «Только для селлеров» от Сбера и переводить выручку без комиссии

«Авито и Сбер — стратегические партнеры, которых связывают долгие отношения и успешные совместные проекты. Мы постоянно находимся в поиске лучших решений для наших пользователей и стремимся предоставить удобные инструменты для развития предпринимательства. Наши совместные продукты ускоряют рост, открывают новые возможности для бизнеса и делают короче путь к успеху для всех селлеров Авито», — рассказал директор по стратегическим партнерствам Авито Александр Самсонов.

Первые десять финансовых операций юрлицам будут бесплатными независимо от банка-получателя. Все последующие перечисления внутри Сбера будут также без комиссии. Стоимости отправки средств на счета компаний и ИП в другие банки составит 100 рублей.

Пакет услуг «Только для селлеров» включает бизнес-карту с бесплатными СМС-уведомлениями. Также продавцы получают свободный доступ к сервисам партнеров Сбера: юридическая поддержка, электронный документооборот, отчетность в госорганы, бухгалтерия ИП с патентной или упрощенной системой «Доходы», чат-бот, оплата товаров и топлива в кредит по ставке 3,3%, настройка рекламы по шаблонам и инструменты для роста конверсии на сайте.

«Авито быстро набирает популярность, и мы решили поддержать его продавцов. Предложили выгодные бонусы при продажах на площадке и бесплатный доступ к услугам партнеров Сбера. К тому же с нашим пакетом услуг «Только для селлеров» пользователи получат статус верифицированного продавца, что повысит доверие к их товарам и укрепит репутацию Авито как надежной площадки», — объяснил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбера Алексей Шашкин.

Чтобы подключить услугу «Только для селлеров», нужен статус юридического лица или ИП и счет в СберБизнесе. После проверки продавец получит отметку «Документы проверены». По данным исследований Авито, товары с таким знаком просматривают на 20% чаще.

При подключении пакета новые продавцы, чьи ежемесячные траты не превышают 1000 рублей за последние полгода, получат 8000 бонусов на продвижение своих товаров на Авито.

«Мы — не маркетплейс товаров, а сервис размещения объявлений, предоставляющий большой спектр услуг и сервисов, который закрывает сразу множество потребностей, где человек сразу и продавец, и покупатель, и заказчик услуг. И благодаря этой особенности мы стали колыбелью микропредпринимательства. В прошлом году на Авито зашли больше 200 000 новых субъектов микробизнеса. Мы стремимся предоставить нашим профессиональным продавцам максимум удобных инструментов для масштабирования. Партнерство со Сбером — это еще один шаг к тому, чтобы сделать продажи на Авито ещё более выгодными для наших пользователей», — рассказал коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли.