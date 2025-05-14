В Японском саду Краснодара научат делать талисманы, наперстки-кольца и открытки с рисунками
Стало известно, какие мастер-классы пройдут в Японском саду парка «Краснодар» 17 и 18 мая (14+)
Японский сад Краснодара анонсировал серию творческих мастер-классов, которые пройдут на выходных.
17 мая в 11:00 и 18 мая в 15:00 пройдут занятия по живописи. Участники с помощью акриловых красок создадут этэгами — традиционную японскую открытку.
«Путь к новой искренности»:
17 мая в 15:00 стартует мастер-класс по изготовлению швейного наперстка юбинуки. Внешне он выглядит, как выпуклое кольцо-«бочонок», украшенный ярким, обычно геометрическим, вышитым узором.
18 мая в 11:00 состоится занятие по созданию талисмана в виде фигурки карпа кои. Это мужской символ в японской культуре. Считается, что амулет приносит удачу и богатство.
Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.
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