В Краснодаре на Затоне открылась площадка для тренировок. Каким спортом можно там заниматься?

8 апреля рэпер PLC сообщил, что в Краснодаре в парке имени 30-летия Победы открылась многофункциональная спортивная площадка «Делай разницу». На ней можно играть в футбол и баскетбол, заниматься воркаутом или на тренажерах.

В рамках открытия прошел шоу-матч по баскетфуту между командами HOOPS и ФК10, выступления фристайлеров и данкеров, а также мини-концерт рэпера PLC. Кроме того, уличный художник Никита Кусок в реальном времени украсил площадку арт-объектом. Также на открытии побывали футболисты ФК «Краснодар» — Кривцов, Козлов и Агкацев.