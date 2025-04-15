В Краснодаре на Затоне открылась площадка для тренировок. Каким спортом можно там заниматься?

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Winline»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Winline»

В краснодарском парке имени 30-летия Победы появилось пространство для занятий спортом «Делай разницу»

8 апреля рэпер PLC сообщил, что в Краснодаре в парке имени 30-летия Победы открылась многофункциональная спортивная площадка «Делай разницу». На ней можно играть в футбол и баскетбол, заниматься воркаутом или на тренажерах.

В рамках открытия прошел шоу-матч по баскетфуту между командами HOOPS и ФК10, выступления фристайлеров и данкеров, а также мини-концерт рэпера PLC. Кроме того, уличный художник Никита Кусок в реальном времени украсил площадку арт-объектом. Также на открытии побывали футболисты ФК «Краснодар» — Кривцов, Козлов и Агкацев.

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Напомним, в апреле 2023 года рэпер PLC выпустил песню о Краснодаре — городе и одноименном футбольном клубе. После этого артист выпустил клип на композицию. В ролике футболисты ФК «Краснодар» на улице Гудимы, 26 в центре города играют с детьми в импровизированный матч на спортплощадке.

В июле стало известно, что PLC планирует построить по указанному адресу новую спортивную площадку. Власти одобрили проект и собирались сотрудничать с артистом. Однако жители дома выступили против инициативы. В итоге площадку открыли в другом месте. Почему так произошло — рэпер не сообщил.

Ранее Юга.ру показали, как за месяц до открытия выглядит краснодарская площадка для фестивалей и спортивных соревнований.

Баскетбол Краснодар Парки Спорт Спортивное строительство Строительство ФК «Краснодар» Футбол

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