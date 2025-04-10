В мае жители Краснодарского края будут отдыхать 13 дней. Сколько будет праздничных выходных?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В мае россияне в честь праздников будут отдыхать два раза по четыре дня

В производственном календаре 2025 года официальными нерабочими праздничными днями в России будут периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Власти перенесли выходной с субботы 4 января на пятницу 2 мая. Выходной 8 мая стал возможным благодаря переносу праздничного воскресенья 23 февраля.

В апреле жителей Краснодарского края ждет самая короткая рабочая неделя в 2025 году:

30 апреля с работы можно будет уйти на час раньше, этот день сделали сокращенным. При этом 7 мая не будет сокращенным рабочим днем, потому что после него следует выходной, а не сам праздник.

Всего в мае 31 день: 18 рабочих и 13 нерабочих. Из них 9 — стандартные выходные (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая) и четыре — праздничные. Регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные праздничные дни.

Например, 30 апреля в Ставропольском крае объявлен официальным выходным днем. Это связано с тем, что на 29 апреля выпадает Радоница — день поминовения усопших. А с 1 мая начинаются праздничные выходные. Выходной решили объявить, чтобы не оставлять один рабочий день между «каникулами».

Производственный календарь — это график, в котором указаны рабочие, праздничные и выходные дни в году. Документ согласует Правительство России и Минтруд.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край попал в рейтинг популярных направлений на майские праздники.

1 Мая День Победы Краснодар отдых Праздники Развлечения

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В мае жители Краснодарского края будут отдыхать 13 дней. Сколько будет праздничных выходных?
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