В Краснодаре откроется выставка современного искусства «О чем говорят леса»
Краснодарцы смогут оценить живопись, графику, текстиль, инсталляцию и анимацию Анастасии Ярошевой (12+)
Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 14 апреля открытие выставки современного искусства «О чем говорят леса». Будут представлены живопись, графика, текстиль, инсталляция и анимация Анастасии Ярошевой.
В день открытия художница проведет экскурсию по экспозиции. Дополнит вечер лекция на тему городского озеленения от Елены Шуваловой из общественного центра «Помоги городу».
«О чем шепчут деревья и как пахнут леса, знает не каждый. Но ощутить их присутствие и понять их язык можно на этой выставке. Приходите, чтобы почувствовать связь с природой», — приглашают организаторы.
Вернисаж состоится 14 апреля 18:00 по улице Красной, 43. Вход свободный после регистрации. Выставка будет работать до 20 апреля.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдут лекции о том, как устроено классическое и современное искусство.