В Краснодаре откроется выставка современного искусства «О чем говорят леса»

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова
    © Фото Антона Быкова

Краснодарцы смогут оценить живопись, графику, текстиль, инсталляцию и анимацию Анастасии Ярошевой (12+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 14 апреля открытие выставки современного искусства «О чем говорят леса». Будут представлены живопись, графика, текстиль, инсталляция и анимация Анастасии Ярошевой.

В день открытия художница проведет экскурсию по экспозиции. Дополнит вечер лекция на тему городского озеленения от Елены Шуваловой из общественного центра «Помоги городу».

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«О чем шепчут деревья и как пахнут леса, знает не каждый. Но ощутить их присутствие и понять их язык можно на этой выставке. Приходите, чтобы почувствовать связь с природой», — приглашают организаторы.

Вернисаж состоится 14 апреля 18:00 по улице Красной, 43. Вход свободный после регистрации. Выставка будет работать до 20 апреля.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдут лекции о том, как устроено классическое и современное искусство.

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