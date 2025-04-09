В Краснодаре во время реконструкции сквера на ЮМР вырубили деревья
В Краснодаре в сквере имени Чепеги строители уничтожили деревья, мешающие им вырвать бетонный столб
8 апреля жители Юбилейного микрорайона Краснодара поделились в соцсетях кадрами вырубленных деревьев в сквере имени Чепеги. Очевидцы сообщили, что во время реконструкции территории строители уничтожили минимум семь растений, мешающим им убрать бетонный столб.
Напомним, что сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне победил в голосовании за благоустройство на 2025 год. Оно стартовало в конце марта. Жители предположили, что никаких порубочных билетов у работников, повредивших насаждения, не было, так как перед благоустройством в сквере уже вырубали деревья.
В Краснодаре на Всесвятском кладбище снова вырубят деревья:
Мэр Краснодара Евгений Наумов отреагировал на происшествие и пообещал наказать подрядчика «штрафными санкциями» за нарушение условий контракта. По его словам, озеленители оценят ущерб, причиненный насаждениям. Подрядчик должен будет его оплатить.
«Наши специалисты и жители Юбилейного зафиксировали злостное нарушение. Такие «работы» недопустимы. Мы их остановили, будем и дальше следить», — написал Наумов.
Отметим, что 27 марта глава Краснодара заявлял в своем телеграм-канале, что во время реконструкции сквера имени Чепеги сохранят все деревья. Осенью там пообещали высадить еще 27.
На рендерах изображено много деревьев:
Сквер назвали в честь Захария Чепеги, который возглавил переселение черноморских казаков на Таманский полуостров, а потом подыскал место для будущей столицы Кубани — Екатеринодара.
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