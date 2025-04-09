В Краснодаре во время реконструкции сквера на ЮМР вырубили деревья

Краснодарский край

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  • Сквер имени Чепеги, ЮМР © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год
    Сквер имени Чепеги, ЮМР © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год

В Краснодаре в сквере имени Чепеги строители уничтожили деревья, мешающие им вырвать бетонный столб

8 апреля жители Юбилейного микрорайона Краснодара поделились в соцсетях кадрами вырубленных деревьев в сквере имени Чепеги. Очевидцы сообщили, что во время реконструкции территории строители уничтожили минимум семь растений, мешающим им убрать бетонный столб. 

Напомним, что сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне победил в голосовании за благоустройство на 2025 год. Оно стартовало в конце марта. Жители предположили, что никаких порубочных билетов у работников, повредивших насаждения, не было, так как перед благоустройством в сквере уже вырубали деревья.

В Краснодаре на Всесвятском кладбище снова вырубят деревья:

Мэр Краснодара Евгений Наумов отреагировал на происшествие и пообещал наказать подрядчика «штрафными санкциями» за нарушение условий контракта. По его словам, озеленители оценят ущерб, причиненный насаждениям. Подрядчик должен будет его оплатить.

«Наши специалисты и жители Юбилейного зафиксировали злостное нарушение. Такие «работы» недопустимы. Мы их остановили, будем и дальше следить», — написал Наумов.

Отметим, что 27 марта глава Краснодара заявлял в своем телеграм-канале, что во время реконструкции сквера имени Чепеги сохранят все деревья. Осенью там пообещали высадить еще 27.

На рендерах изображено много деревьев:

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Максима Онищенко
    © Скриншот фото из телеграм-канала Максима Онищенко
  • © Скриншот с сайта https://2gis.ru/
    © Скриншот с сайта https://2gis.ru/

Сквер назвали в честь Захария Чепеги, который возглавил переселение черноморских казаков на Таманский полуостров, а потом подыскал место для будущей столицы Кубани — Екатеринодара.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на еще не открывшейся событийной площадке провалилась плитка. 

Благоустройство Город Евгений Наумов Краснодар Парки Растениеводство Экология

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