В Краснодаре на Всесвятском кладбище снова вырубят деревья. Взамен власти высадили там тысячу сосен

Краснодарский край

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  • Всесвятское кладбище, 2023 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Всесвятское кладбище, 2023 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали об озеленении Всесвятского кладбища

7 апреля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что специалисты обследовали Всесвятское кладбище и обнаружили много аварийных, гнилых и опасных для прохожих деревьев, которые «необходимо убирать».

Глава города добавил, что взамен специалисты высадили больше тысячи сосен. По его словам, деревья «дадут дополнительную тень, тишину и зелень».

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Напомним, что в 2023 году после реконструкции Всесвятского кладбища жители пожаловались на массовую вырубку деревьев и разрушенные захоронения. Юга.ру опубликовали кадры спиленных растений, разбитых надгробий и поваленных крестов.

В мэрии тогда заявили, что деревья «имели признаки аварийности и подлежали санитарной вырубке» и пообещали высадить новые. Однако экологи нашли нарушения. Большинство вырубленных деревьев были здоровыми.   

В январе 2025 года власти сообщили, что на территории старинного кладбища создадут музей под открытым небом. Для посетителей установят малые архитектурные формы, указатели с QR-кодами для онлайн-экскурсий, скамейки и урны. На работы потратят 65 млн рублей, а реставрацию планируют завершить до 5 июня.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на еще не открывшейся событийной площадке провалилась плитка. Узнали, когда обещают достроить объект.

Благоустройство Евгений Наумов кладбище Краснодар Культурное наследие Растениеводство

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В Краснодаре на Всесвятском кладбище снова вырубят деревья. Взамен власти высадили там тысячу сосен
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