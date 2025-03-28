Курорт «Новая Анапа» хотят начать строить в 2026 году, несмотря на произошедшую экологическую катастрофу

Краснодарский край

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Власти не видят причин отказываться от строительства курорта «Новая Анапа». Реализовать проект хотят в 2031 году

27 марта ТАСС со ссылкой на гендиректора «Туризм.РФ» Сергея Суханова сообщило, что, по его словам, разлив мазута в Черном море не повлияет на строительство «Новой Анапы». Курорт планируют ввести в эксплуатацию через шесть лет:

«Мастер-план «Новой Анапы» разработали в октябре 2024 года и приняли советом директоров. В 2025 году нам нужно с регионом начать разрабатывать документацию по планировке территорий. Первое строительство начнется во второй половине 2026 года, а ввод в эксплуатацию — в 2031 году. Поэтому я не вижу прямой корреляции с этим инцидентом».

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При этом Суханов заявил, что сроки могут сдвигаться, «как и в любом крупном проекте».

Отметим, что в начале марта власти временно приостановили проектирование курорта «Новая Анапа». При этом от реализации проекта не отказались.

Напомним, что декабре 2024 года два танкера «Волгонефть», перевозящих более 9 тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе. От разлива нефти больше всего пострадали пляжи Анапы и Темрюкского района. В конце декабря власти пообещали учесть последствия экологической катастрофы при реализации проекта курорта «Новая Анапа».

Курорт «Новая Анапа» хотят построить между Черным морем и Кизилташским лиманом. На сайте «Туризм.РФ» указано, что общая площадь территории составит около 1,8 тыс. га. Там планируют построить детский реабилитационный центр, спортивный лагерь, школу дайвинга, аквапарк, клинику для онкобольных и негосударственную школу.

Возведение проекта называли «второй олимпийской стройкой» и изначально оценили в 1 трлн рублей. Однако в декабре 2023 года прогнозируемая стоимость «Новой Анапы» уменьшилась вдвое — до 500 млрд рублей

Узнать больше о курорте «Новая Анапа» можно в материалах Юга.ру.

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Курорт «Новая Анапа» хотят начать строить в 2026 году, несмотря на произошедшую экологическую катастрофу

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