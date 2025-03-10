«Птичьи данные ужасают». В Анапе спасти от мазута удалось только 21% найденных птиц

Краснодарский край

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

В Анапе из 8,2 тыс. пострадавших от мазута птиц погибло 6,4 тыс. особей

9 марта кубанский эколог Евгений Витишко опубликовал официальные данные о количестве спасенных и погибших птиц в Анапе 8 марта, а также всего с начала экологической катастрофы.

В документе говорится, что 8 марта в штабы Анапы доставили 32 птицы, а на утилизацию направили 188 погибших особей. По словам эколога, впервые количество погибших птиц почти в шесть раз превысило потенциально спасенных. 

Всего на пляжах Анапы нашли 8 210 птиц в мазуте, из них 6 451 спасти не удалось. Таким образом, число погибших в три раза выше, чем оставшихся в живых.

На побережье Туапсе обнаружили мертвых птиц и дельфина:

Из-за разлива мазута также страдают дельфины. Согласно отчету, с 15 декабря на Черноморском побережье нашли 84 мертвых дельфина. 

«Наши «птичьи данные» просто ужасают. Мазут, с приходом тепла все больше и больше делает свое грязное дело. По дельфинам счет идет с нарастающим с момента аварии танкеров», — отметил Витишко.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае будут возводить госпиталь для пострадавших от разлива мазута дельфинов.

Анапа Животные Нефть птицы Разлив нефти Черное море Экология

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