«Птичьи данные ужасают». В Анапе спасти от мазута удалось только 21% найденных птиц
В Анапе из 8,2 тыс. пострадавших от мазута птиц погибло 6,4 тыс. особей
9 марта кубанский эколог Евгений Витишко опубликовал официальные данные о количестве спасенных и погибших птиц в Анапе 8 марта, а также всего с начала экологической катастрофы.
В документе говорится, что 8 марта в штабы Анапы доставили 32 птицы, а на утилизацию направили 188 погибших особей. По словам эколога, впервые количество погибших птиц почти в шесть раз превысило потенциально спасенных.
Всего на пляжах Анапы нашли 8 210 птиц в мазуте, из них 6 451 спасти не удалось. Таким образом, число погибших в три раза выше, чем оставшихся в живых.
На побережье Туапсе обнаружили мертвых птиц и дельфина:
Из-за разлива мазута также страдают дельфины. Согласно отчету, с 15 декабря на Черноморском побережье нашли 84 мертвых дельфина.
«Наши «птичьи данные» просто ужасают. Мазут, с приходом тепла все больше и больше делает свое грязное дело. По дельфинам счет идет с нарастающим с момента аварии танкеров», — отметил Витишко.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае будут возводить госпиталь для пострадавших от разлива мазута дельфинов.
Все материалы по теме: