«Птичьи данные ужасают». В Анапе спасти от мазута удалось только 21% найденных птиц

В Анапе из 8,2 тыс. пострадавших от мазута птиц погибло 6,4 тыс. особей

9 марта кубанский эколог Евгений Витишко опубликовал официальные данные о количестве спасенных и погибших птиц в Анапе 8 марта, а также всего с начала экологической катастрофы.

В документе говорится, что 8 марта в штабы Анапы доставили 32 птицы, а на утилизацию направили 188 погибших особей. По словам эколога, впервые количество погибших птиц почти в шесть раз превысило потенциально спасенных.

Всего на пляжах Анапы нашли 8 210 птиц в мазуте, из них 6 451 спасти не удалось. Таким образом, число погибших в три раза выше, чем оставшихся в живых.