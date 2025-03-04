«По естественным причинам». Власти приостановили проектирование курорта «Новая Анапа»

4 марта «РБК Краснодар» со ссылкой на главу министерства экономического развития Максима Решетникова сообщил , что проектирование курорта «Новая Анапа» временно приостановили. При этом власти не отказываются от реализации проекта. «Понятно, что сейчас то, что касается проектирования «Новой Анапы» приостановилось, по естественным причинам. Стратегически не отказываемся, «Новую Анапу» надо развивать. Нам нужен там большой новый курорт», — рассказал Решетников.

Курорт «Новая Анапа» хотят построить между Черным морем и Кизилташским лиманом. Этот туристический кластер — проект федерального значения. Его реализуют власти Краснодарского края совместно с «Туризм.РФ». Там планируют построить детский реабилитационный центр, спортивный лагерь, клинику для онкобольных и негосударственную школу.



Возведение проекта называют «второй олимпийской стройкой» и оценивали в 1 трлн рублей. Однако в декабре 2023 года прогнозируемая стоимость «Новой Анапы» уменьшилась вдвое — до 500 млрд рублей.



Напомним, что декабре 2024 года два танкера «Волгонефть», перевозящих более 9 тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе. От разлива нефти больше всего пострадали пляжи Анапы и Темрюкского района. В конце декабря стало известно, что власти будут учитывать последствия экологической катастрофы при реализации проекта курорта «Новая Анапа».