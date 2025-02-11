Суджукской косе в Новороссийске выдали паспорт памятника природы. Почему это важно?

Краснодарский край

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  • Вид на Суджукскую лагуну © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вид на Суджукскую лагуну © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти установили порядок раскрытия прорана на Суджукской косе в Новороссийске

10 февраля администрация Краснодарского края сообщила, что министерство природы региона утвердило паспорт памятника природы регионального значения Суджукской лагуны. Цель документа — сохранить водный объект как место зимовки водоплавающих птиц и нагула рыбы.

Паспорт устанавливает четкий механизм открытия прорана, соединяющего лагуну с морем. В документе указано, что открывать проран необходимо по мере его занесения камнями, делать это можно ручным или механизированным способами. При его расчистке в устьевой части он должен иметь минимальную ширину по дну 5,5-6 метров, максимальную — 10 метров.

Суджукская лагуна с Соленым озером площадью 30 га находится в юго-восточной части Новороссийска. Территория имеет важное значение для жизнедеятельности птиц и рыб региона. 

От Цемесской бухты лагуну отделяет галечная коса шириной 10-15 метров. В косе есть проран — небольшой канал, который соединяет лагуну и Черное море. Этот участок имеет статус особо охраняемой природной территории краевого значения.

Еще в 2018 году местные жители обеспокоились тем, что вода в озере стала желтой, около водоема появился неприятный запах и комары, начала погибать рыба.

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Тогда же член общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко заявил, что проблемы в Суджукской лагуне начались из-за строительства новых микрорайонов в Новороссийске. Рабочие засыпали ручьи, озеро резко обмелело, а поступающая вода стала грязной из-за городских отходов.

С тех пор проран несколько раз засыпало, горожане самостоятельно раскапывали канал. В ноябре 2019 года власти заявили, что расчищать канал нельзя без исследований и государственной экспертизы.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края заявило, что ситуация в Суджукской лагуне, при которой проран периодически открывается и закрывается, считается естественным природным процессом и нормой.

В 2020-м суд постановил расширить проран до 30 метров. Сделать это должно было краевое минприроды, однако ведомство настаивало на отсрочке.

Как сообщил заместитель Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора Андрей Могилкин, в феврале 2024 года суд постановил, что «проран должен быть открытым все 365 дней в году. И это забота министерства природы».

Как писали Юга.ру, в Сочи выпустили птиц, которых спасли после загрязнения моря в Анапе.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ Новороссийск Черное море Экология

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