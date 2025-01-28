В Краснодарском крае начали выдавать регистрационные знаки с регионом «323»

Предыстория. Госавтоинспекция Краснодарского края сообщила, что с декабря 2024 года автомобилисты смогут получать виртуальные номера с цифровым кодом региона «323». Там добавили, что серии «193» хватит еще до середины 2025 года.

24 января телеграм-канал «ТК Краснодар» опубликовал фото от подписчика. В руках человек держит автомобильные номера с региональным кодом «323».

Таким образом, в Краснодарском крае действуют пять серий автомобильных номеров — «23», «93», «123», «193» и «323». Последнюю начали выдавать в конце 2019 года.

Прежде в российской системе не встречались трехзначные коды, начинающиеся с «3». Обычно изменения в номерных знаках сначала происходили в Москве. Например, в 2005 году столица первой ввела код (177), в 2013-м — номера с начальной цифрой «7» (777), в 2022-м — с первой цифрой «9» (977). Кроме того, с 2023 года используются номера, начинающиеся на «2» (252 и 250).