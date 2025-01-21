Кубанские ученые предложили делать из вылившегося в Черное море мазута асфальт

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта наука.рф
    © Скриншот фото с сайта наука.рф

В КубГТУ тестируют метод переработки нефтяных отходов

21 января телеграм-канал «Наука.рф» сообщил, что ученые Кубанского государственного технологического университета научились перерабатывать нефтяные отходы в полезные материалы. 

По их мнению, из мазута, вылившегося в Черное море, можно делать асфальт и керамзит.

В Краснодарском крае начали откачивать мазут из танкера:

Специалисты заявляют, что умеют «запечатывать» вредные нефтяные вещества в безопасную оболочку с помощью оксида кальция. Полученный минеральный порошок можно добавлять в асфальт, что поможет сделать его крепче и долговечнее. Кроме того, из него можно производить керамзит.

«Эффективность обезвреживания составляет до 95%. Это подтверждают экспериментальные данные научно-исследовательских работ по утилизации нефтесодержащих отходов, образующихся на предприятиях края. Получаемые продукты соответствуют требованиям экологической безопасности», — рассказал и. о. ректора КубГТУ Игорь Лагерев.

Он добавил, что этот метод проверяют и дорабатывают в лаборатории на кафедре технологии нефти и газа. 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае мазут впервые нашли на берегу Азовского моря.

Азовское море Анапа Нефть Разлив нефти Темрюкский район Черное море Экология

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