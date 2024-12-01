Необычную дубраву высадили в парке «Краснодар»

Краснодарский край

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  • Каменные дубы в парке «Краснодар» © Скриншот публикации в телеграм-канале парка «Краснодар», T.me/parkkrd
    Каменные дубы в парке «Краснодар» © Скриншот публикации в телеграм-канале парка «Краснодар», T.me/parkkrd

Восемь экзотических дубов появились в северной части парка «Краснодар»

Восемь новых деревьев были высажены на этой неделе в парке «Краснодар» между Японским садом и стадионом, а точнее — между фонтанами «Инфинити» (большой перевернутый конус) и «Стремительная река» (пруд с карпами и дугообразными струями воды). Как сообщает телеграм-канал парка, в этих деревьях не так-то просто признать дубы, поскольку растения вида «дуб каменный» обладают не резными листьями, а цельными, да к тому же еще и вечнозелеными.

Ранее на этой неделе на Бугазской косе покраснели заросли солероса, а в Карасуне поселился пеликан.

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