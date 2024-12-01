Необычную дубраву высадили в парке «Краснодар»

Восемь новых деревьев были высажены на этой неделе в парке «Краснодар» между Японским садом и стадионом, а точнее — между фонтанами «Инфинити» (большой перевернутый конус) и «Стремительная река» (пруд с карпами и дугообразными струями воды). Как сообщает телеграм-канал парка, в этих деревьях не так-то просто признать дубы, поскольку растения вида «дуб каменный» обладают не резными листьями, а цельными, да к тому же еще и вечнозелеными.