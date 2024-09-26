Краснодарский кинотеатр «КАРО 8» отметит первый день рождения. Состоится премьера фильма «Василиса и хранители времени»

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Краснодарский кинотеатр «КАРО 8» 29 сентября устраивает вечеринку по случаю своего первого дня рождения (6+)

Кинотеатр «КАРО 8» анонсировал на 29 сентября празднование своего дня рождения.

Гостей ждет развлекательная программа, фуршет, розыгрыш подарков. Главным событием вечера станет эксклюзивный показ фэнтези Павла Лунгина «Василиса и хранители времени». Выход ленты в широкий прокат запланирован на 3 октября.

Начало программы в 16:00, вход свободный. Премьера фильма состоится в 17:20, на неё нужно приобрести билеты.

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Как рассказали организаторы, за один год «КАРО 8» показал больше 650 фильмов для 500 тыс. зрителей. С момента открытия кинотеатра краснодарцы съели в нем не меньше 36 тонн попкорна.

Напомним, кинотеатр «КАРО 8» открылся в Краснодаре 23 сентября 2023 года. В нем восемь кинозалов с раскладывающимися креслами, такие обычно стоят в бизнес-классе авиалиний. Вместимость кинотеатра около 1000 мест. Холл украсили граффити, которые создали краснодарские стрит-художники Таня Тако и Георгий Куринов.

Как писали Юга.ру, краснодарские кинотеатры анонсировали выход в прокат с 26 сентября фантастического боевика «Последний день Земли». 

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Краснодарский кинотеатр «КАРО 8» отметит первый день рождения. Состоится премьера фильма «Василиса и хранители времени»
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