Краснодарский кинотеатр «КАРО 8» отметит первый день рождения. Состоится премьера фильма «Василиса и хранители времени»

Начало программы в 16:00, вход свободный. Премьера фильма состоится в 17:20, на неё нужно приобрести билеты.

Как рассказали организаторы, за один год «КАРО 8» показал больше 650 фильмов для 500 тыс. зрителей. С момента открытия кинотеатра краснодарцы съели в нем не меньше 36 тонн попкорна.

Напомним, кинотеатр «КАРО 8» открылся в Краснодаре 23 сентября 2023 года. В нем восемь кинозалов с раскладывающимися креслами, такие обычно стоят в бизнес-классе авиалиний. Вместимость кинотеатра около 1000 мест. Холл украсили граффити, которые создали краснодарские стрит-художники Таня Тако и Георгий Куринов.