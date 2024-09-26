В Краснодаре в кино покажут фильм-катастрофу «Последний день Земли»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к фильму «Последний день Земли» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кинотеатр «Родина»
    Кадр из трейлера к фильму «Последний день Земли» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кинотеатр «Родина»

На экраны российских кинотеатров вышел фантастический боевик «Последний день Земли» (18+)

Краснодарские кинотеатры анонсировали выход в прокат с 26 сентября фантастического боевика «Последний день Земли». Это фильм-катастрофа франко-бельгийского производства.

Обычная семья (отец, мать и двое детей-подростков) во время прогулки под парусами становится свидетелем небывалого катаклизма. Океан, по которому они плыли, отступает и осушает землю на тысячи километров. Героям приходится сражаться за выживание с чудовищами, обитающими на морском дне, а также друг с другом. 

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Режиссером ленты выступил Фредерик Жарден (сериалы «Налет», «Спираль»). Главные роли исполнили Эмили Декенн, Андреас Пичман, Лиза Деламар, Лукас Эбел, Арбен Байрактарай.

Посмотреть фильм «Последний день Земли» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, образовательный проект Renaissance анонсировал на 29 сентября показ и обсуждение фильма «Идеальные дни».

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