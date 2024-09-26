В Краснодаре в кино покажут фильм-катастрофу «Последний день Земли»

Краснодарские кинотеатры анонсировали выход в прокат с 26 сентября фантастического боевика «Последний день Земли». Это фильм-катастрофа франко-бельгийского производства.

Обычная семья (отец, мать и двое детей-подростков) во время прогулки под парусами становится свидетелем небывалого катаклизма. Океан, по которому они плыли, отступает и осушает землю на тысячи километров. Героям приходится сражаться за выживание с чудовищами, обитающими на морском дне, а также друг с другом.