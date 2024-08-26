«Важное место в пищевой цепи». Власти объяснили, почему степные хорьки напали на жителя Краснодарского края

В Усть-Лабинском районе стая степных хорьков напугала местного жителя. Момент нападения одного из зверей попал на видео

Мужчина заметил животных возле кукурузного поля в Усть-Лабинском районе и решил снять на видео. На кадрах видно, как несколько хорьков сначала окружили его, а затем один из зверьков подбежал близко, начал издавать громкие агрессивные звуки и прыгать на человека, пытаясь укусить.

26 августа телеграмм-канал «Краснодаркрайохоты» опубликовал видео нападения минимум восьми степных хорьков на человека: один из зверей кинулся на местного жителя.

«Краснодаркрайохота» сообщила, что хорек играет важную роль в экосистеме Краснодарского края, он защищает посевы от вредителей.

«Степной хорек — настоящий искатель приключений. Он активно охотится на грызунов, помогая контролировать их численность. Это не только защищает посевы от вредителей, но и способствует поддержанию баланса в природе.

Кроме того, хорек сам является пищей для более крупных хищников, таких как соколы и лисы. Таким образом, он занимает важное место в пищевой цепи, обеспечивая жизнь другим животным», — добавили специалисты.