В Краснодаре состоится премьера спектакля «Евгений Онегин»

Режиссером выступил Арсений Фогелев, он же исполнит главную роль. Также в актерский состав вошли Анастасия Поддубная, Елизавета Вареникова, Михаил Дубовский, Алексей Мосолов, Наталья Арсентьева.

Краснодарский театр драмы анонсировал на 20, 21, 22 и 28 сентября премьеру — спектакль «Евгений Онегин». В основе постановки лежит одноименнй роман в стихах Александра Пушкина.

Действие строится вокруг отношений утомленного Евгения Онегина и мечтательной Татьяны Лариной. Кроме того, в постановке покажут драматическую судьбу представителей русского дворянства первой четверти XIX века.

Напомним, 7 марта в прокат вышел фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна с Виктором Добронравовым и Елизаветой Моряк в главных ролях. После этого книжные сервисы и магазины отметили в Краснодарском крае значительный рост спроса на издания романа Пушкина.