В Краснодаре состоится премьера спектакля «Евгений Онегин»
Краснодарский театр драмы 20, 21, 22 и 28 сентября покажет новый спектакль по роману Пушкина (16+)
Краснодарский театр драмы анонсировал на 20, 21, 22 и 28 сентября премьеру — спектакль «Евгений Онегин». В основе постановки лежит одноименнй роман в стихах Александра Пушкина.
Режиссером выступил Арсений Фогелев, он же исполнит главную роль. Также в актерский состав вошли Анастасия Поддубная, Елизавета Вареникова, Михаил Дубовский, Алексей Мосолов, Наталья Арсентьева.
Действие строится вокруг отношений утомленного Евгения Онегина и мечтательной Татьяны Лариной. Кроме того, в постановке покажут драматическую судьбу представителей русского дворянства первой четверти XIX века.
Напомним, 7 марта в прокат вышел фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна с Виктором Добронравовым и Елизаветой Моряк в главных ролях. После этого книжные сервисы и магазины отметили в Краснодарском крае значительный рост спроса на издания романа Пушкина.
Как писали Юга.ру, в краснодарском «Одном театре» в конце сентября покажут премьеру нового театрального сезона — спектакль «Урожай».