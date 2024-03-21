В Краснодарском крае почти в пять раз вырос спрос на книгу «Евгений Онегин» после выхода экранизации

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к фильму «Онегин» © Скриншот видео с YouTube-канала «Атмосфера Кино»
    Кадр из трейлера к фильму «Онегин» © Скриншот видео с YouTube-канала «Атмосфера Кино»

Книжные сервисы и магазины отметили в Краснодарском крае значительный рост спроса на издания романа «Евгений Онегин» после выхода экранизации (12+)

Популярность произведения Пушкина среди пользователей «Литрес» в регионе стала выше в пять раз. Причем больше всего покупали книги в электронном виде и аудиоформате.

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В розничных книжных магазинах сети «Читай-город» с 1 по 17 марта продажи «Евгения Онегина» выросли в 2,9 раза по сравнению с теми же датами предыдущего месяца. Покупатели предпочитали издания в твердом переплете.

Напомним, фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна с Виктором Добронравовым и Елизаветой Моряк в главных ролях вышел в прокат 7 марта. За три недели экранизации удалось собрать в кинотеатрах 569 млн 246 тыс. рублей. Сюжет полностью повторяет роман в стихах. Действие строится вокруг отношений утомленного Евгения Онегина и мечтательной Татьяны Лариной.

Как писали Юга.ру, зумеры из Краснодарского края любят читать книги в жанре биографии и мемуары. Среди поколения Y (25-44 года) лидируют книги по эзотерике, а представители старшего возраста (от 45 лет) отдают предпочтение любовному фэнтези.

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В Краснодарском крае почти в пять раз вырос спрос на книгу «Евгений Онегин» после выхода экранизации
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