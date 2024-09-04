«Забег, сравнимый с двумя подъемами на Эверест». В горах Сочи пройдет беговой фестиваль Rosa Wild Trail

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

6–8 сентября на курорте «Роза Хутор» больше 3000 спортсменов со всей России посоревнуются в трейлраннинге — беге по природному рельефу (0+)

Общая протяженность треков — 180 км с набором высоты до 14 000 метров. Всего в программе 11 дистанций разной сложности — от 500-метровых детских до 180-километровых, где спортсмены проведут около 50 часов без сна и отдыха. Другой формат забега — стадийные гонки на 25 и 65 км, в каждой из которых два трека преодолевают отдельно за два дня (12+13 и 20+42 км соответственно). 

Стартово-финишная поляна фестиваля расположится в Горной Олимпийской деревне курорта «Роза Хутор». Самые длинные дистанции пройдут через Кавказский государственный заповедник и Сочинский национальный парк.

«Тотальное ощущение счастья»:

Rosa Wild Fest 7 год подряд проводит команда Wild Trail при поддержке Т-Банка, горных курортов «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского национального парка.

«На фестивале Т-Банк Rosa Wild Fest участники бросят себе вызов в одной из сложнейших дистанций в мире. Набор высот проложенных дистанций впечатлит даже опытных трейлраннеров: в прошлом году только трем из 50 участников удалось завершить забег, сравнимый с двумя подъемами на Эверест», — говорит директор серии стартов Wild Trail Антон Жилин.

Болельщики смогут заняться йогой и медитацией, тренировки и походы, посетить лекции и мастер-классы, музыкальные концерты, вечеринку в аквазоне, квесты и другие активности.

Узнать подробности о фестивале Rosa Wild Fest и зарегистрироваться для участия можно на сайте wildtrail.ru 

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В августе Юга.ру протестировали один из красивейших пеших маршрутов курорта «Роза Хутор» — парк водопадов «Менделиха». Впечатления, координаты, фото и описание маршрута ищите в этой статье.

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