Ростов-на-Дону поборется за звание культурной столицы России 2026 года

Жители России могут выбрать «Культурную столицу 2026 года». В голосовании участвует Ростов-на-Дону

19 июня пресс-центр Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области сообщил о конкурсе за звание «Культурная столица 2026 года». За него поборются 26 городов России.

В списке претендентов — Ростов-на-Дону, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волга, Зарайск, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Омск, Псков, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита, Южно-Сахалинск. Выбрать культурную столицу можно на портале «Госуслуги» до 1 декабря.



Как проголосовать? перейти на страницу голосования на платформе;

авторизоваться, используя учетные данные «Госуслуг»;

сделать выбор и проголосовать. Этот конкурс проводят второй год подряд. Культурной столицей 2024 года выбрали Нижний Новгород, а 2025 года — Грозный.

Инициатором конкурса является Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.



Предполагается, что город-победитель на год получает возможность стать точкой притяжения для туристов, партнеров и потенциальных инвесторов за счет проведения разных мероприятий. Программа должна раскрыть потенциал города, его историю, современность, культурные особенности.