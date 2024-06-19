Ростов-на-Дону поборется за звание культурной столицы России 2026 года

Ростовская область

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  • Ростов-на-Дону © Фото Alex Vagler, pixabay.com
    Ростов-на-Дону © Фото Alex Vagler, pixabay.com

Жители России могут выбрать «Культурную столицу 2026 года». В голосовании участвует Ростов-на-Дону

19 июня пресс-центр Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области сообщил о конкурсе за звание «Культурная столица 2026 года». За него поборются 26 городов России.

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В списке претендентов — Ростов-на-Дону, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волга, Зарайск, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Омск, Псков, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита, Южно-Сахалинск.

Выбрать культурную столицу можно на портале «Госуслуги» до 1 декабря.

Как проголосовать?

  • перейти на страницу голосования на платформе;
  • авторизоваться, используя учетные данные «Госуслуг»;
  • сделать выбор и проголосовать.

Этот конкурс проводят второй год подряд. Культурной столицей 2024 года выбрали Нижний Новгород, а 2025 года — Грозный.

Инициатором конкурса является Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Предполагается, что город-победитель на год получает возможность стать точкой притяжения для туристов, партнеров и потенциальных инвесторов за счет проведения разных мероприятий. Программа должна раскрыть потенциал города, его историю, современность, культурные особенности.

Напомним, что Ростовская область заняла 42 место в национальном экологическом рейтинге по итогам весны 2024 года.

Как писали ранее Юга.ру, в 2024 году Краснодар вошел в топ-5 городов России по доходам населения.

Город Ростов-на-Дону

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