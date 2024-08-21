В Краснодаре не нашли подрядчиков для ремонта 10 школ и детсадов: до 1 сентября осталось полторы недели

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара не нашли подрядчиков для капремонта десяти школ и детских садов

21 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что власти не нашли подрядчиков для капремонта 10 городских школ и детсадов.

«В этом году вылезли новые сложности. Сильнейшая нехватка рабочей силы. По десяти учреждениям мы даже не смогли найти подрядчиков для капитального ремонта», — рассказл Наумов.

Дефицит учителей и поваров, 23 первых класса в двух школах и запрет телефонов на уроках:

Администрация Краснодара подумает над созданием собственных ремонтных бригад для объектов, нуждающихся в реконструкции. 

По словам мэра, сейчас капремонт продолжается в десятках городских учебных учреждениях. В школе № 29 полностью отремонтировали кровлю, которую снесло во время урагана в мае 2024 года. 2 сентября она примет учащихся.

В начале августа «РБК Краснодар» сообщал, что в Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют десять новых школ. Это вдвое больше по сравнению с 2023 годом.

Напомним, что в Краснодарском крае в 2024 году средний заработок учителей составил 40 тыс. рублей. Но есть и другие данные.

Как писали Юга.ру, 1 сентября 2024 года в школы Краснодара пойдут 22,5 тыс. первоклассников.

Благоустройство Детские сады Инфраструктура Капремонт Краснодар Образование Школа Школьники

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