Галька, песок или скалы: какие набережные предпочитают туристы Краснодарского края

Эксперты выяснили, какие набережные предпочитают россияне, проанализировав онлайн‑трафик в локациях Краснодарского края

17 июля пресс-служба Мегафона сообщила, что туристы Краснодарского края традиционно выбирают для отдыха набережные в Сочи, Анапе и Геленджике. Однако опытные путешественники предпочитают особые локации.

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Станица Благовещенская на Таманском полуострове Сюда отправляются ценители активного отдыха. Молодежь едет на фестивали, open-air и другие мероприятия. Еще здесь часто можно встретить виндсерферов и кайтсерферов. Ко второму месяцу лета 2024 года полуостров посетили на 46% больше туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время они потратили 16,7 ТБ данных. Такого количества интернет‑трафика хватит на отправку 1,3 млн снимков. На локацию приезжают из Волгограда, Астрахани, Саратова, Нижнего Новгорода и Тюмени.

Станица Благовещенская © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Село Широкая Балка и одноименный галечный пляж в пригороде Новороссийска на полуострове Абрау Это курортное место включено в перечень климатических курортов России. Локация встретила на 41% гостей больше этим летом, чем прошлым. Все они сгенерили 11,2 ТБ данных, что равнозначно изучению более 803 тыс. сезонных товаров на маркетплейсах. Восхититься экосистемой едут из Самары, Саратова, Уфы, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

Широкая Балка © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Крутые берега: Рассказываем о четырех лестницах на Черноморском побережье Краснодарского края

Мыс Кадош и скала Киселева в Туапсинском районе Единственная территория побережья Черного моря, где при горообразовании слои осадков приняли вертикальное положение. Именно эту скалу запечатлел на полотне художник Александр Киселев. Турпоток в это место к июлю 2024 года превысил прошлогодние показатели на 39%. Любители красивых видов прокачали 8 ТБ данных, равные беспрерывному просмотру фильма «Бриллиантовая рука» на протяжении 2,5 месяцев. Это место съемок известной сцены рыбалки в кинофильме с участием Юрия Никулина и Андрея Миронова. Именно здесь по сценарию находилась Белая скала. Посмотреть на живописный ландшафт приезжают из Екатеринбурга, Оренбурга, Челябинска, Казани, Ульяновска.



Также в списке популярных мест оказались село Прасковеевка со скалой Парус и хутор Джанхот.

Голубая бездна, Джанхот © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Скала Парус © Фото Victoria Balobanova, freepik.com

В Анапу — не только на море: Кипарисы озера Сукко, лестница «800 ступеней» и еще 5 лучших мест

«Туристический поток в Краснодарском крае продолжает расти с каждым годом. Здесь развивается не только классический отдых у моря, но и появляются новые направления, например, растёт число поклонников трекинговых маршрутов и экотроп. Для комфортного пребывания гостей, мы работаем над развитием сети. Так, в Широкой Балке установили дополнительное телеком-оборудование, что обеспечивает уверенное покрытие и достаточную емкость для обслуживания абонентов. После проведенных работ скорость мобильного интернета разгоняется до 160 Мбит/с», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.