Жара до +41 градуса сохранится в Краснодарском крае до 15 июля

В Краснодарском крае с 12 по 15 июля температура воздуха будет от +39°С до +41°С

11 июля МЧС Краснодарского края продлило штормовое предупреждение об опасной жаре до 15 июля. В регионе, включая Краснодар, с 12 по 15 июля температура воздуха будет от +39 до +41 градуса. На Черноморском побережье в этот же период ожидается до +37°С. Такие температуры воздуха относятся к категории опасного явления (ОЯ).

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Напомним, сейчас на территории всех муниципальных образований Краснодарского края действует особый противопожарный режим.