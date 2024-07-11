Жара до +41 градуса сохранится в Краснодарском крае до 15 июля
В Краснодарском крае с 12 по 15 июля температура воздуха будет от +39°С до +41°С
11 июля МЧС Краснодарского края продлило штормовое предупреждение об опасной жаре до 15 июля.
В регионе, включая Краснодар, с 12 по 15 июля температура воздуха будет от +39 до +41 градуса. На Черноморском побережье в этот же период ожидается до +37°С.
Такие температуры воздуха относятся к категории опасного явления (ОЯ).
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