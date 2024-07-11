Жара до +41 градуса сохранится в Краснодарском крае до 15 июля

Краснодарский край

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  • Фонтан в сквере имени маршала Г.К. Жукова в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Фонтан в сквере имени маршала Г.К. Жукова в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае с 12 по 15 июля температура воздуха будет от +39°С до +41°С

11 июля МЧС Краснодарского края продлило штормовое предупреждение об опасной жаре до 15 июля. 

В регионе, включая Краснодар, с 12 по 15 июля температура воздуха будет от +39 до +41 градуса. На Черноморском побережье в этот же период ожидается до +37°С.

Такие температуры воздуха относятся к категории опасного явления (ОЯ).

«До сих пор сухой кран»:

Напомним, сейчас на территории всех муниципальных образований Краснодарского края действует особый противопожарный режим.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае и Ростовской области 268 тысяч человек остались без света. Энергосистема юга не выдерживает нагрузку из-за сильной жары.

В Краснодарском крае произошло более 20 природных пожаров с начала 2024 года. Это в семь раз больше, чем год назад.

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