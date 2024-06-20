Пицунда и курорты Кубани вошли в топ-10 популярных направлений для долгого отдыха
Эксперты назвали самые популярные направления для длительных путешествий в июне 2024 года
19 июня пресс-служба сервиса бронирований «Твил.ру» сообщила Юга.ру, что для длительных путешествий российские туристы чаще всего выбирают бюджетные курорты Краснодарского края и Крыма, а также абхазскую Пицунду.
В Абхазию с детьми:
Топ-10 популярных направлений для длительного отдыха в июне 2024 года:
- Саки, Крым ― 2242 рублей / 12 ночей;
- Евпатория, Крым ― 2721 рублей / 11 ночей;
- Кучугуры, Краснодарский край ― 2379 рублей / 11 ночей;
- Ейск, Краснодарский край ― 3080 рублей / 10 ночей;
- Морское, Крым ― 3403 рублей / 10 ночей;
- Севастополь, Крым ― 2826 рублей / 9 ночей;
- Должанская, Краснодарский край ― 3491 рублей / 9 ночей;
- Анапа, Краснодарский край ― 3479 рублей / 9 ночей;
- Алушта, Крым ― 3282 рублей / 9 ночей;
- Пицунда, Абхазия ― 4089 рублей / 9 ночей.
При составлении рейтинга специалисты рассчитали среднюю стоимость ночи и продолжительность поездки.
18 июня, 17:10Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
Сегодня, 10:31В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель
Сегодня, 09:28Жара до +35 градусов, гроза и град
Какая погода ожидается в Краснодарском крае 20 июня