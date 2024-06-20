Пицунда и курорты Кубани вошли в топ-10 популярных направлений для долгого отдыха

Эксперты назвали самые популярные направления для длительных путешествий в июне 2024 года

19 июня пресс-служба сервиса бронирований «Твил.ру» сообщила Юга.ру, что для длительных путешествий российские туристы чаще всего выбирают бюджетные курорты Краснодарского края и Крыма, а также абхазскую Пицунду.

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Топ-10 популярных направлений для длительного отдыха в июне 2024 года: Саки, Крым ― 2242 рублей / 12 ночей;

Евпатория, Крым ― 2721 рублей / 11 ночей;

Кучугуры, Краснодарский край ― 2379 рублей / 11 ночей;

Ейск, Краснодарский край ― 3080 рублей / 10 ночей;

Морское, Крым ― 3403 рублей / 10 ночей;

Севастополь, Крым ― 2826 рублей / 9 ночей;

Должанская, Краснодарский край ― 3491 рублей / 9 ночей;

Анапа, Краснодарский край ― 3479 рублей / 9 ночей;

Алушта, Крым ― 3282 рублей / 9 ночей;

Пицунда, Абхазия ― 4089 рублей / 9 ночей.

При составлении рейтинга специалисты рассчитали среднюю стоимость ночи и продолжительность поездки.