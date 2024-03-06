Спрос на Крым, конкуренция с Абхазией. Спросили эксперта о морском сезоне-2024

Из статистики Travelline следует, наибольший прирост идет по отелям бюджетного уровня (+84%) и трехзвездочным (+72%). Рост спроса на размещение уровня 4-5* составляет 42%. Треть бронирований приходится на жителей самого полуострова, еще 27% — на Москву и Московскую область, 6,6% — на Краснодарский край и 5% — на Санкт-Петербург.



У компании «Алеан» бронирование летних туров в Крым к началу марта выросло вдвое, по сравнению с 2022 годом. По словам комдиректора туроператора Оксаны Булах, рост популярности отдыха на полуострове связан с подорожанием отелей в Краснодарском крае. Глава отделения РСТ в Крыму Борис Зелинский выразил аналогичную мысль.



Редакция Юга.ру обратилась за комментарием к вице-президенту Альянса турагентств России Алексану Мкртчяну. Эксперт не согласился с приведенными данными. По его словам, рост бронирований на полуострове составляет не более 25%. В 2023 году Крым принял 4,5 млн россиян, а в этом году рассчитывают максимум на 5,5 млн. Однако Мкртчян заявил, что для этого необходимо держать цены на уровне -30% от стоимости бронирований в Сочи:



«Условно говоря, средняя российская семья (двое взрослых и детей) за 10 дней оставляют в гостиницах Сочи примерно 200 тыс. рублей. В Крыму они должны оставить -30%, то есть, около 130-140 тыс. рублей, чтобы 60-70 тыс. были в пользу полуострова. Только в этом случае планка в 6 млн туристов (в пик сезона) будет преодолена».

Вице-президент Альянса турагентств России также рассказал, что самым сильным конкурентом Крыма по ценам является Абхазия. Это обусловлено налаженным авиасообщением и отсутствием обязательного загранпаспорта. В 2024 году в Абхазии ожидается прирост туристов на 25-30% по сравнению с прошлым годом.