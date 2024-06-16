Ливень не помог потушить пожар на мусорном полигоне в Новороссийске

Свалка на горе Щелба в пригороде Новороссийска продолжает гореть даже после ливня, который обрушился на город 15 июня

Несмотря на ливень, который вчера бушевал в городе, свалка на горе Щелба продолжает тлеть.

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске продолжается уже неделю — об этом сообщает телеграм-канал «Новая Россия 104FM Новороссийск».

Напомним, что впервые огонь на мусорном полигоне на горе Щелба заметили 9 июня около 17:00. Власти Новороссийска тогда оценили площадь возгорания в 1000 кв.м, а через два дня отчитались о локализации огня на площади 550 кв.м.

Позднее активист Сергей Стряпухин опубликовал отчет Росприродназдора, в котором площадь пожара оценена на порядки выше — в 36 000 кв.м.

Общественный эколог Татьяна Трибрат считает, что проблемы с тушением огня возникли из-за нарушения технологии захоронения мусора не соблюдают технологию.

«Каждый слой свалки должен быть пересыпан землей. Тогда бы верхний слой сгорел, и на этом пожар закончился. Эти нарушения мы фиксировали, когда выезжали рабочей группой на полигон, указывали на их ошибки. Но ничего не было исправлено», — утверждает Трибрат.

А член экологической комиссии совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Витишко считает, что процесс внутреннего горения свалки уже не обратим. По его мнению, даже после того, как открытый огонь потушат, продолжится «тление, что не менее опасно <...> По мере скопления метана [свалка] будет периодически загораться».

Местные жители с первого дня жалуются на запах горения и летающий пепел. При этом городской отдел экологии сообщил «Новороссийскому рабочему», что опасного превышения вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Ранее на этой неделе в Новороссийске кто-то расклеил мозаичных мышат, а площадь прилегающего к городу заповедника Утриш увеличили.





