Краснодарцев приглашают на лекцию о советской мозаике

Краснодарский край

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  • Мозаика на фасаде здания Краснодарского цирка улица Рашпилевская, 147 © Фото Алексея Угольникова
    Мозаика на фасаде здания Краснодарского цирка улица Рашпилевская, 147 © Фото Алексея Угольникова

В краснодарской кофейне Booker.coffee 18 апреля пройдет лекция «Советские мозаики Кубани» (16+)

Автор блога «Кызыл Паша» Динар Бурангулов расскажет о том, как панно отображает идентичность региона, а также о самых знаковых художниках поздней советской эпохи, которые создавали монументальное искусство по всему края.

«Вы узнаете в каких районах можно найти больше всего мозаик и чем они отличаются друг от друга», — добавили организаторы.

Начало лекции в 19:30. Участие бесплатное, необходимо предварительно забронировать место на сайте. Кофейня Booker.coffee находится по адресу улица октябрьская, 91.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в магазине на пересечении улиц Красной и Мира нашли смальтовое панно. Мозаика представляет собой орнамент. На нем изображены дерево и сказочные птицы. В рисунке преобладают синий, красный и зеленый тона.

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