Краснодарцев приглашают на лекцию о советской мозаике

Автор блога «Кызыл Паша» Динар Бурангулов расскажет о том, как панно отображает идентичность региона, а также о самых знаковых художниках поздней советской эпохи, которые создавали монументальное искусство по всему края.

«Вы узнаете в каких районах можно найти больше всего мозаик и чем они отличаются друг от друга», — добавили организаторы.

Начало лекции в 19:30. Участие бесплатное, необходимо предварительно забронировать место на сайте. Кофейня Booker.coffee находится по адресу улица октябрьская, 91.