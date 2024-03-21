В России в 2024 году цены на отдых в среднем вырастут на 15% — туроператор

В России цены на отдых вырастут в среднем на 15% из-за инфляции и роста зарплат персонала отелей. Об этом сообщил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин на шестом конгрессе турагентств, организованном Российским союзом туриндустрии: «Очень быстро растут затраты на персонал в отелях. Например, в 2019 году горничные в анапских отелях 5* получали 30-35 тыс. рублей с проживанием и питанием. Сейчас их услуги в среднем стоят 75-80 тыс.».

Ромашкин напомнил, что по предварительной оценке Минэкономразвития внутренний туризм в 2023 году вырос на 12-15%, по стране путешествовали порядка 80 млн человек. Однако реальный турпоток, по его мнению, посчитать сложно:

«Минэкономразвития считает туристов, которые размещаются в сертифицированных отелях, а есть еще довольно обширный частный сектор. В последние годы появилось много технологических способов подсчета. Например, по Краснодарскому краю намерили 10% роста турпотока».



Как заявил гендиректор туроператора, в 2023 году номерная емкость в ряде регионов достигла предела. Это привело к тому, что, например, в Дагестан и на Кавминводах купить путевку в июне на июнь не получится, в лучшем случае — на конец августа-сентябрь.



«Уже к 20-м числам января объемы продаж по популярным направлениям, например, по Крыму, год к году выросли на 200%, по Анапе — на 82%. Пик пришелся на начало февраля, а в 2019 году на пик продаж мы вышли только 15 мая. Понятно, что по итогам года таких цифр мы не увидим. Скорее всего, Крым покажет 35% прироста, Анапа 14%, то есть внутренний туризм продолжит осторожный медленный рост», — пояснил эксперт.

Одной из основных задач в сфере внутреннего туризма Сергей Ромашкин назвал быстрое строительство объектов размещения — стационарных и модульных отелей, глэмпингов:



«Ограничения по номерному фонду ощущаются уже где-то в 10 регионах. Возможно, дальше они станут более очевидными, так как в 2020-2022 годах был период инвестиционной паузы. Сейчас инвесторы довольно активны и результаты мы увидим через два-три года».