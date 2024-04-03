Ночь в отелях Сочи, Анапы и Геленджика летом 2024 года в среднем обойдется в 4-5 тыс. рублей — аналитики

Эксперты рассказали о ценах на летний отдых в Краснодарском крае в 2024 году и о спросе на Крым

Специалисты утверждают, что в 2024 году востребованность летнего отдыха в Краснодарском крае выросла на 40%. Они ожидают увеличение турпотока на курортах региона на 15%, согласно данным вице-президента ассоциации Альянса туристических агентств России. Об этом сообщил гендиректор сервиса «Твил.ру» Алексей Черепахин.

По его словам, летом отдых на Кубани подорожает на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Степень повышения цены будет зависеть от востребованности курорта.



Согласно данным сервиса бронирований, самыми востребованными курортами Краснодарского края являются Сочи, Анапа, Геленджик. Средняя цена за ночь в отелях в этих городах летом составит около 4500-5000 рублей. В курортном сезоне 2023 года стоимость одного дня отдыха в Краснодарском крае выросла на 17%, а средний чек увеличился на 24%.

В сервисе бронирований также заявили, что по сравнению с прошлым годом популярность отдыха в Крыму увеличилась на 20%. Полуостров занял четвертое место в топ-10 направлений. На июнь-август уже забронировано 30% номеров.

Средняя стоимость ночи в Ялте, Феодосии, Алуште летом 2024 года составит около 3500 рублей, в Николаевке — 2175 рублей, в Керчи — 2674 рублей, а в Саки — 2944 рублей.



О том, как изменился спрос на отдых в Крыму в 2024 году, Юга.ру спросили у гендиректора компании «Мой Автопрокат», базирующейся на полуострове. Вот, что нам ответил специалист:

«Спрос на Крым, если сравнивать с началом прошлого года, вырос: По акциям «раннее бронирование» выкупили от 25% до 50% номеров. Учитывая, что прямого авиасообщения с Симферополем нет, это хороший результат. Он говорит о том, что любители отдыха в Крыму примирились с этой ситуацией и готовы ехать на поезде или личном автомобиле. Повлияло на спрос и то, что Крым остается одним из самых недорогих вариантов для россиян: крупные отели повысили цены от 5 до 10%, а в небольших объектах цены остались на уровне прошлого года».