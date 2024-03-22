Ночь в Сочи на майских праздниках обойдется в среднем в 8,4 тыс. рублей — аналитики

Аналитики выяснили, что у жителей Краснодарского края Сочи стал самым популярным российским городом для бронирования отелей на майские выходные

Эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» выяснили, в каких городах чаще всего резервируют отели в 2024 году. Для этого они изучили данные по бронированию за период с 26 апреля по 12 мая.

Согласно исследованию, наиболее популярный выбор у жителей Краснодарского края в этом году — внутренние направления.



В топ-10 российских городов по бронированиям отелей на майские вошли:

Сочи — 8 400 рублей (средняя стоимость ночи в местном отеле). Планировать путешествие начинают в среднем за 102 дня;

Анапа — 14 200 рублей. Планируют путешествие за 101 день;

Москва — 6 700 рублей. Планируют путешествие за 93 дня;

Геленджик — 8 900 рублей. Планируют путешествие за 93 дня;

Волгоград — 5 300рублей. Планируют путешествие за 109 дней;

Санкт-Петербург — 5 500 рублей. Планируют путешествие за 94 дня;

Кисловодск — 7 400 рублей. Планируют путешествие за 99 дней;

Казань — 8 800 рублей. Планируют путешествие за 106 дней;

Ростов-на-Дону — 2 700 рублей. Планируют путешествие за 118 дней;

Нижний Новгород — 10 100 рублей. Планируют путешествие за 121 день.

По данным аналитиков, на майских выходных в указанные города в среднем приезжают на 3-4 дня.



При этом самыми популярными для посещения российскими регионами у жителей Кубани стали ЮФО (8 400 рублей за ночь в отеле), СКФО (6 300 рублей) и Центральный федеральный округ (6 800 рублей).