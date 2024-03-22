Ночь в Сочи на майских праздниках обойдется в среднем в 8,4 тыс. рублей — аналитики
Аналитики выяснили, что у жителей Краснодарского края Сочи стал самым популярным российским городом для бронирования отелей на майские выходные
Эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» выяснили, в каких городах чаще всего резервируют отели в 2024 году. Для этого они изучили данные по бронированию за период с 26 апреля по 12 мая.
Россияне активно бронируют отели в Сочи и Санкт-Петербурге на майские праздники:
Согласно исследованию, наиболее популярный выбор у жителей Краснодарского края в этом году — внутренние направления.
В топ-10 российских городов по бронированиям отелей на майские вошли:
- Сочи — 8 400 рублей (средняя стоимость ночи в местном отеле). Планировать путешествие начинают в среднем за 102 дня;
- Анапа — 14 200 рублей. Планируют путешествие за 101 день;
- Москва — 6 700 рублей. Планируют путешествие за 93 дня;
- Геленджик — 8 900 рублей. Планируют путешествие за 93 дня;
- Волгоград — 5 300рублей. Планируют путешествие за 109 дней;
- Санкт-Петербург — 5 500 рублей. Планируют путешествие за 94 дня;
- Кисловодск — 7 400 рублей. Планируют путешествие за 99 дней;
- Казань — 8 800 рублей. Планируют путешествие за 106 дней;
- Ростов-на-Дону — 2 700 рублей. Планируют путешествие за 118 дней;
- Нижний Новгород — 10 100 рублей. Планируют путешествие за 121 день.
По данным аналитиков, на майских выходных в указанные города в среднем приезжают на 3-4 дня.
При этом самыми популярными для посещения российскими регионами у жителей Кубани стали ЮФО (8 400 рублей за ночь в отеле), СКФО (6 300 рублей) и Центральный федеральный округ (6 800 рублей).