Уралсиб удвоил объем ипотечного кредитования в 2023 году
Ипотечный портфель банка Уралсиб по итогам 2023 года вырос в два раза по сравнению с 2022 годом — до 41,4 млрд рублей
Общий ипотечный портфель банка на 01.01.2024 года увеличился в 1,2 раза — до 131,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Основной рост произошел за счет кредитования по госпрограммам «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала ипотека на покупку вторичного жилья.
Узнать подробности об ипотеке и подать заявку можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Как писали Юга.ру, «Эксперт РА» присвоило Уралсибу умеренно высокий кредитный рейтинг с позитивным прогнозом.
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