Уралсиб удвоил объем ипотечного кредитования в 2023 году

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ипотечный портфель банка Уралсиб по итогам 2023 года вырос в два раза по сравнению с 2022 годом — до 41,4 млрд рублей

Общий ипотечный портфель банка на 01.01.2024 года увеличился в 1,2 раза — до 131,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Основной рост произошел за счет кредитования по госпрограммам «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала ипотека на покупку вторичного жилья.

Узнать подробности об ипотеке и подать заявку можно в​ отделениях банка, по​ телефону 8-800-250-57-57 и​ на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Как писали Юга.ру, «Эксперт РА» присвоило Уралсибу умеренно высокий кредитный рейтинг с позитивным прогнозом.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

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