Центр восстановления леопарда Сочи показал котят-подростков, которых скоро выпустят на волю

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала leopardcenter
    © Скриншот из телеграм-канала leopardcenter

Сочинский Центр восстановления леопарда на Кавказе показал будни котят Рицы и Терека

Потомству Чери сейчас 1 год и 4 месяца. В этом году их выпустят из вольеров во взрослую жизнь, а пока котята наслаждаются детством и общением с матерью.

«Шестнадцатимесячные малыши Терек и Рица еще пока привязаны как к маме, так и друг к другу, периодически проводят время вместе, но уже осваивают индивидуальные программы и самостоятельно добывают себе пищу», рассказали в Сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе.

Как писали Юга.ру, в июле 2023 года леопарда по кличке Чилмас из сочинского центра восстановления выпустили в дикую природу в заказнике Северной Осетии. Через несколько месяцев стало известно, что в республике браконьеры убили зверя Лео.

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